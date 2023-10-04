Новий виток ніжного кохання: принц Вільям та Кейт Міддлтон дозволяють собі деякі вільності на публіці

Принц і принцеса Уельські, які нещодавно зізналися, що прагнуть бути найкращими у всьому, відвідали громадський центр Grange Pavilion. Там у них відбулася зустріч із представниками громади вихідців з країн Карибського басейну. Ці люди після Другої світової війни приїхали до Великобританії та допомогли відновити її, зробивши величезний внесок у цей складний процес.

Хоча тема зустрічі була серйозною, старший син короля Чарльза III, який нещодавно побував з візитом у Нью-Йорку, дозволив себе кілька жартів, які моментально розрядили ситуацію та викликали сміх.

На зустрічі були присутні переважно літні леді, ветерани Windrush. Так британці називають масовий переїзд мешканців колишніх колоній та територій до Великобританії. Принц Вільям почав розмовляти з 79-річною Ромою Тейлор, засновницею організації Windrush Cymru Elders, і вона стала першою, хто висловив наполегливе бажання обійняти 41-річного спадкоємця престолу.

Одразу вишикувалася довга черга з інших жінок, які вимагали обіймів та поцілунків. Спочатку Вільям не заперечував, але охочих було так багато, що він зі сміхом заявив: «Я кладу край поцілункам! Тільки обійми!»

Леді розреготалися. Принцеса Уельська теж засміялася, оцінивши жарт чоловіка.

Потім, коли всі вишикувалися для загального фото, Вільям несподівано вигукнув: «Гей! Хто щипає мене за зад?!»

І тут уже всі вибухнули від сміху, включно з Кейт Міддлтон. Стало зрозуміло, що це вона трохи вщипнула чоловіка.

Подібний флірт із боку принцеси Уельської останнім часом став досить частим. Британські ЗМІ зазначають, що шлюб Вільяма та Кейт, схоже, має новий виток ніжного кохання, навіть пристрасті. І подружжя іноді дозволяє собі деякі вільності на публіці, що нехарактерно для членів королівської родини. Але підданим цей прояв нормальних людських почуттів, схоже, дуже до вподоби.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Вільям тонко висміяв молодшого брата Гаррі, натякнувши на його постійні скарги.

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