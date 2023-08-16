Гаррі і Меган неочікувано стали більш популярними за Вільяма і Кейт: що трапилося

Принца Гаррі, який спас рідного брата в день його весілля, визнали разом з дружиною Меган Маркл найпопулярнішими представниками Британської королівської сім'ї, але поки що тільки в TikTok.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ з посиланням на дослідження, проведене компанією Hootsuite.

«Меган і Гаррі — пара, яку найбільш обговорюють в TikTok, але розмови про них мають досить негативний характер, оскільки більшість людей вкрай критично ставляться до їхніх відносин», — заявила фахівець із соціального маркетингу компанії Hootsuite Ейлін Квок (Eileen Kwok).

Квок зазначила, що користувачі TikTok люблять порівнювати Меган і Гаррі з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, причому аудиторія найчастіше віддає перевагу одній із пар.

«У розділі коментарів до відеороликів, присвячених королівській родині, можна зустріти як прихильників, так і критиків кожного їхнього кроку — від поведінки та почуття стилю до зовнішнього вигляду та спілкування», — продовжила Ейлін Квок.

Дослідження проводилось у TikTok протягом 30 днів. Кількість постів про кожну пару була практично однаковою.

Тим не менш, під хештегом #HarryAndMeghan було понад 5 млн переглядів, під хештегом #WilliamAndKate всього 715 тисяч переглядів.

Кейт шукають за запитами «теніс», «папараці» та «коронація», а Меган — «розлучення», «принц Гаррі», «бути грубою», «самозакохана» і «незграбна».

Найпопулярнішими пошуковими словами про Гаррі були «Меган», «розлучення», «судова справа» та «аудіокнига». Тим часом Вільям зображений у позитивному світлі, його ключові слова в TikTok включають «молодий» і «Кейт».

Тобто, «популярність» Гаррі і Меган має більш «скандальний» присмак, що навряд чи може здивувати з урахуванням того факту, що тіктокери — здебільшого зовсім молоді хлопці і дівчата.

Тим не менш, у Кейт і Вільяма є шанс схилити і цю аудиторію на свій бік, якщо вони продовжать спілкування з молоддю на фестивалях, концертах та інших подібних заходах.

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