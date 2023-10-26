Обрано нового спікера Палати представників Конгресу США: чого чекати Україні від Майка Джонсона

У США завершилася тривала «спікеріада» — увечері в середу, 25 жовтня, члени Палати представників Конгресу США змогли нарешті обрати нового голову.

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Як повідомляє reuters, протягом 22 днів нижня палата Конгресу залишалася без свого голови, після того, як під час історичного голосування було зміщено з цієї посади республіканця Кевіна Маккарті. Тим часом спікер Палати представників — третя за значимістю посада в політичній системі США після президента та віце-президента.

Республіканська партія, яка майже рік має більшість у Палаті представників, не змогла швидко знайти відповідну кандидатуру в наступники Маккарті. Два кандидати не набрали потрібної кількості голосів. Третій кандидат взяв самовідведення, оскільки зазнав різкої критики з боку однопартійців на чолі з Дональдом Трампом.

І лише 51-річний республіканець із Луїзіани Майк Джонсон у підсумку 25 жовтня набрав 220 голосів, випередивши демократа Хакіма Джефріса (209 голосів).

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Джонсон є прихильником Трампа та виступає проти надання подальшої допомоги Україні.

Республіканці задоволені. Вони вважають, що новий спікер досить консервативний і вміє знаходити спільну мову з усіма. Демократи, навпаки, побоюються, що Майк Джонсон дотримується занадто правих поглядів. Вони нагадують, що Джонсон голосував проти затвердження результатів президентських виборів у 2020 році та закликав Трампа «продовжувати боротьбу та вичерпати всі доступні засоби правового захисту». Новий спікер виступає також проти права жінок на аборт та проти одностатевих шлюбів.

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Щодо України, то спочатку Джонсон рішуче підтримав нашу країну після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. «Ми повинні ввести виснажливі санкції проти економічних інтересів росії», — заявив тоді конгресмен.

У квітні 2022 року Джонсон проголосував за закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні. Нагадаємо, метою цього законодавчого акту було полегшення процесу надсилання американської військової допомоги нашій країні. Але згодом Джонсон зайняв скептичну позицію. Він проголосував проти двох законопроектів щодо фінансування чергових пакетів військової допомоги Україні, зокрема й наприкінці вересня 2023 року.

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Він вважає, що «американські платники податків заслуговують на те, щоб знати, чи є український уряд повністю відвертим і прозорим щодо використання величезної суми», яку отримав і продовжує отримувати від Вашингтона.

При цьому новий спікер є переконаним прихильником надання військової допомоги Ізраїлю та закликає до повного знищення ХАМАСу. Це дає надію, що Джонсон швидко поставити на голосування об'єднаний пакет, запропонований Білим домом.

Нагадаємо, він включає військову допомогу Україні (61 млрд доларів) та Ізраїлю (14 млрд доларів). Без спікера Палата представників не могла розглянути цей проект.

Незадовго до обрання нового спікера президент США звертався до громадян Америки, заявляючи, що просить гроші у Конгресу, щоб не допустити перемоги «таких терористів як ХАМАС і таких тиранів, як путін».

Фото з Вікіпедії

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