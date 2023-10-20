«Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких тиранів, як путін»: Байден звернувся до американського народу (відео)

Президент США Джозеф Байден, який повернувся з Ізраїлю, звернувся до громадян, пояснивши, чому він просить Конгрес США виділити мільярди доларів на допомогу Ізраїлю та Україні.

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«Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС і такі тирани, як путін, перемогли», — наводить слова американського лідера ВВС.

Джозеф Байден підкреслив, що ХАМАС і путін є різними загрозами, але їх об'єднує те, що вони хочуть повністю знищити сусідню демократію. Зараз в адміністрації президента готується запит про виділення мільярдів доларів на військову допомогу союзникам: більша частина цього пакету піде Україні та Ізраїлю, якусь частину отримають Тайвань та інші союзники. Не виключено, що запит сьогодні буде передано до Конгресу.

Офіційно цифри не називаються, проте американська преса пише про 100 мільярдів доларів, 60 з яких призначено Україні, а 14 — Ізраїлю.

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За словами Джозефа Байдена, зараз військова допомога — техніка, зброя та боєприпаси — йдуть зі складів американської армії, а гроші, які він запросить у Конгресу, підуть на поповнення цих запасів, тобто американським виробникам озброєнь і боєприпасів.

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«Це мудре вкладення коштів, дивіденди з якого у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями, — сказав Байден. — Лідерство Америки — ось що скріплює світ. Союзи, створені Америкою, забезпечують нашу безпеку, безпеку Америки. Американські цінності ось що робить нас партнером, з яким хочуть співпрацювати інші країни».

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Раніше в США підтвердили відправку Україні ракет ATACMS з дальністю дії 165 км, якими днями було завдано ударів по летовищах, що використовуються окупаційною армією в Луганську та Бердянську.

Фото — скріншот

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