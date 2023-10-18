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Прихильника Трампа прокатали: Палата представників Конгресу США не змогла обрати нового спікера

16:12 18 жовтня 2023
Джим Джордан

Палата представників Конгресу США не спромоглася з першої спроби обрати собі нового спікера. На це важливу посаду — третю за значимістю у політичній структурі країни після президента та віцепрезидента — балотувався затятий прихильник Дональда Трампа та противник виділення допомоги Україні Джим Джордан. Йому не вистачило голосів.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті вперше в історії США було відправлено у відставку шляхом голосування конгресменів. Причому ініціювали це його однопартійці-республіканці.

І ось уже понад два тижні країна живе без спікера нижньої палати Конгресу.

Тепер Джордану доведеться або йти на другу спробу або республіканці змінять кандидата.

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Голосування відбулося 17 жовтня. Проти Джордана проголосували всі демократи та 20 республіканців. Щоб бути обраним, йому потрібно набрати щонайменше 217 голосів. Перша спроба показала, наскільки це нелегко.

Кандидатуру Джордана активно підтримував Трамп. Він не втомлювався писати в соцмережах, що Джим буде «чудовим спікером».

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Джиму Джордану 59 років. У Конгресі його було вперше обрано 2006 року від одного з округів штату Огайо. До того, як податись у велику політику, Джим працював у коледжі тренером з боротьби. Він відомий як дуже добрий борець, не раз ставав чемпіоном Огайо, коли був студентом.

Ставши політиком, Джордан вирішив діяти, як борець. Він дуже агресивно входить у конфронтацію з демократами й часто кидає виклик керівництву своєї партії.

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Джордан — один із засновників групи House Freedom Caucus, найправішого блоку в лавах Республіканської партії, який дотримується жорсткої позиції щодо урядових витрат, охорони здоров'я, імміграції та інших важливих питань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джордан розлютив демократів тим, що підтримує ідею імпічменту президенту Джо Байдену.

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