100 млрд доларів: Байден визначився з розміром допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню

Президент США Джо Байден виступить з телезверненням найближчими днями. Як повідомляє американський телеканал CNN, він має намір просити Конгрес про виділення пакета військової та іншої допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 100 мільярдів доларів з федерального бюджету.

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Джерела у Вашингтоні стверджують, що у разі успіху адміністрація Байдена спрямує на допомогу Україні 60 мільярдів доларів, на допомогу Ізраїлю — 10 мільярдів доларів.

Офіційні представники Білого дому поки що ніяк не прокоментували ці повідомлення.

За підрахунками Інституту світової економіки Кільського університету, на які посилається CNN, США вже надали Україні допомогу на загальну суму 75 мільярдів доларів.

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Однак наприкінці вересня Конгрес США через внутрішньополітичне протистояння між демократами та республіканцями не ухвалив закон про федеральний бюджет на новий фінансовий рік. З проєкту довелося забрати статтю про військову допомогу Україні. Після цього було ухвалено тимчасовий закон — на 45 днів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США підтвердили відправлення Україні ракет ATACMS із дальністю дії 165 км.

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