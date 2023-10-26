«Забув» задекларувати статки на понад 46 млн грн: в Рівне скандальному воєнкому оголосили нову підозру

Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП, який у липні побив підлеглого та «забув» задекларувати статки на 46 млн грн, повідомили про ще одну підозру.

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Як повідомляють у ДБР, посадовець взяв участь у побитті, бо підлеглий солдат планував доповісти про його порушення, а під час проведення розслідування було встановлено, що військком володіє незадекларованою нерухомістю та землею.

Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель», а на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м. Також у нього є дача площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводять елітні види риби. За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Фото ДБР

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Фото ДБР

«Також в Івано-Франківську знайдено 3 квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування», — зазначили в ДБР та додали, що причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписка — він ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

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Фото ДБР

Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень. Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368−5 КК України). А у справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.

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Наразі військком відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Офіцер подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені.

Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час масшабної перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки НАЗК виявила у низки військкомів 255 млн грн необгрунтованих активів. Дані про це були передані відповідним органом.

Фото ДБР

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