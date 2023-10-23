Продовжують наживатися на війні: НАЗК виявила у військкомів 255 млн грн, отриманих на хабарях

Влітку цього року правоохоронці розпочали масові перевірки керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які стали наслідками кількох корупційних скандалів, зокрема, на Одещині.

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Як повідомляють в Національній агенції з питань запобігання корупції, під час моніторингу способу життя керівного складу працівників військкоматів було виявлено необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів.

Серед фігурантів, зокрема, згадується колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, якому інкримінують незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. Також в поле зору НАЗК потрапив його підлеглий: заступник начальника ТЦК — начальник сектору комплектування Денис Галушко, моніторинг способу життя якого виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Вже у жовнті співробітники агенції виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн й у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, рідні якого впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. У заступника начальника Полтавського обласного ТЦК також виявили необґрунтовані активи — різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

Ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області, який разом з дружиною впродовж 2020−2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна, а різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

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В НАЗК додали, що однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

Раніше співробітники ДБР повідомляли про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району (Донецька область), який разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду за кордон військовозобов`язаних.

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Фото Pixabay

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