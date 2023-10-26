Тільки за однієї умови: стало відомо, коли роботодавець може вручити повістку працівнику

Згідно з новими правилами військового обліку, прийняти на роботу або навчання військовозобов’язаного можуть лише після взяття його на військовий облік, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Також роботодавці зобов’язані:

відправляти у 7-миденний термін до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного;

здійснювати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та СП".

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК та СП, він зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, довести його до відома таких осіб під особистий підпис, додає адвокат.

«Крім того, він повинен вручити повістки про явку за викликом до ТЦК чи іншого органу (за наявністю). Таким чином роботодавець може здійснювати оповіщення та вручати повістки своїм підлеглим, але лише якщо отримав відповідне розпорядження від ТЦК та СП».

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Нагадаємо, яку відповідальність несе працівник у разі відмови при врученні повістки на роботі.

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