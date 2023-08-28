Посилення мобілізації: які штрафи доведеться заплатити за працевлаштування робітника без військового квитка

Під час воєнного стану та загальної мобілізації приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів можливе тільки у разі їх перебування на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у прес-службі Чернівецького ОТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць.

«Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом.

А про розмір штрафів, які загрожують за працевлаштування працівника без військового квитка, розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

За його словами, якщо кандидат на посаду не надає інформацію про свій військовий облік, роботодавець згідно з постановою Кабінетів Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 «Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» не має права прийняти такого працівника на роботу.

Відповідальність за порушення цієї вимоги передбачена статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботодавцю, який працевлаштовує працівника без підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку, загрожує адміністративна відповідальність.

Для громадян порушення законодавства тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн).

Для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 5100 грн).

Повторне вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 грн.

Крім того, як повідомив офіцер, центри зайнятості також не зможуть надати статус безробітного особі, яка підпадає під мобілізацію, якщо вона не має військово-облікового документа.

Як писали «ФАКТИ», з перших днів війни в Україні відбуваються планові мобілізаційні заходи. Зокрема, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті.

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