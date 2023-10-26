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Шоу-бізнес

Христина Соловій різко висловилася про артисток, які не їздять на фронт з концертами та назвала їх дурами

11:01 26 жовтня 2023
Христина Соловій

Співачка Христина Соловій, яка нещодавно потрапила у скандал через кліп з Сергієм Жаданом, знятий в церкві, спровокувала ще одну гучну історію. На брифінгу про роль артистів під час війни, допомогу військовим та українську культуру загалом вона досить різко висловилася про тих артисток, які не їздять з концертами на фронт. Імен Христина не назвала, проте з контексту зрозуміло, про кого йдеться.

«Якщо мова йде про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати окрім того, що вони просто дури. Я би розвинула цю думку таким чином, що з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоубізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як вчора будучи бажаним артистом в росії, сьогодні записати низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і „примазатись“ до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет і соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони — дури», — сказала Соловій.

В коментарях під дописом з цим відео розгорілася гаряча дискусія. Одні називають Христину занадто войовничою і радять не розколювати єдність в середині країни і нагадують, що багато артистів дійсно зробили висновки і допомагають ЗСУ. Інші підтримали співачку та пишуть імена артистів, яких вважають перевзуванцями.

Саму Христину Соловій раніше захейтили в меережі через занадто відверте вбрання на концерті для військових.

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Нагадаємо, раніше Христина Соловій заявила про закінчення співпраці зі Святославом Вакарчуком.

Фото: instagram.com/soloviyka

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