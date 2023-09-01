У вишиванках та з квітами: зірки шоубізнесу відвели дітей до школи

Першого вересня, у День знань, зірки шоу-бізнесу відвели дітей до школи. Цього дня знаменитості не лише вітають зі святом, але й дякують ЗСУ за таку можливість.

Дмитро Монатик, сини якого нещодавно повернулися до Києва, пішли до першого класу. Платон і Данило навчатимуться у Новопечерській школі. На свято вони прийшли у вишиванках і з квітами. Артист опублікував фото зі шкільної лінійки, привітав вчителів, батьків та школярів із початком нового навчального року.

«Навчання для життя… світлого та доброго життя… Усіх із Днем знань! Діти, гарного вам навчального року, наскільки це лише можливо у наших реаліях. Батьки, сил вам та терпіння. Вчителі, дякуємо вам за сміливість і спрагу створювати наше яскраве майбутнє! Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відчинили свої двері та діти пішли до школи офлайн! Віримо та всі разом працюємо для того, щоб найближчим часом кожна українська школа відчинила свої двері та проводила уроки під мирним небом», — написав Дмитро під сімейною фотографією.

Сім'я Монатика

Діти телеведучого Григорія Решетника також навчатимуться у столиці. Старший Іван перейшов у четвертий клас, а середній Дмитро став першокласником.

«Дуже швидко ростуть діти! Найголовніше, щоби у мирній Україні», — побажав Григорій.

Сини Григорія Решетника

Також уперше став школярем син телеведучого та волонтера Олександра Педана Марк.

«Дякую наші ЗСУ за те, що подарували цей ранок. Це перше і дуже важливе свято для Маріка та всієї нашої родини. Бажаю всім батькам, дітям та вчителям натхненного, працьовитого, спокійного навчального року. Пам'ятайте, що наші діти точно не повинні залишати нагоди навчатися, бо саме на їхніх плечах майбутнє України, за яке боремося», — написав Педан.

Марк із батьками

Лілія Ребрик також відвела старшу дочку до школи. Діана теж вибрала вишиванку для першого дня навчання.

«Вриваюся цієї осені найкрасивішою україночкою школяркою. І нехай наші діти плачуть хіба що через невиконане завдання!» — побажала телеведуча.

Лілія Ребрик із дочкою

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що 1 вересня надійшло повідомлення про замінування середніх шкіл у Києві.

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