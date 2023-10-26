У парламенті Великобританії назвали удар росії в районі Хмельницької АЕС «червоними лініями»: що пропонують

Російська армія не перестає запускати ракети по критичній інфраструктурі України. Так, у ніч проти 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару «шахедами». Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження адміністративного та лабораторного корпусів Хмельницької АЕС. Міста Славутич та Нетішин були відключені від електрики.

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У парламенті Великої Британії відреагували на цей терор. Так, депутат парламенту Великобританії, член Консервативної партії Ентоні Гіґінботом заявив, що відповіддю Великобританії та всієї міжнародної спільноти на удар росії по району Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій.

«Ми маємо чітко пояснити росії, що таке „червоні лінії“. Тому що такі дії (обстріл району Хмельницької АЕС. — Авт.) можуть мати наслідки як для України, так і для всього регіону і, я вважаю, для всього світу. Ми ніколи не бачили конфліктів, коли одна держава атакувала атомні електростанції на території іншої. Ми повинні чітко пояснити росії, що розглядаємо як наслідки для неї, якщо така буде продовжуватися», — заявив політик.

За його словами, кожен прояв російської агресії має стати підставою для подальшого посилення санкційного режиму.

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«Гадаю, наш санкційний режим, і я говорю про колективні зусилля Заходу, ті з нас, хто підтримує Україну, і ми хочемо її успіху, наш режим санкцій ніколи не повинен зупинятися. У міру того, як росія продовжує цю варварську агресію проти України, наш санкційний режим має поступово ставати дедалі жорсткішим, тому що мета полягає в тому, щоб змусити росію відступити та піти (…)», — зазначив він.

Парламентарій закликав шукати способи відрізати росію від глобальної фінансової системи та клієнтської бази.

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«Це один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад з безлічі інших. Такі епізоди мають щоразу змушувати нас задуматися, що ми повинні поглянути на пакет режиму санкцій загалом і вирішити, де можемо його посилити», — підсумував британський парламентар.

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