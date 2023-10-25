Нічна атака ворога: у Хмельницькій області 16 людей отримали поранення

В ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу shahed-136/131.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

РЕКЛАМА

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА, при цьому в Хмельницькій області збиті повітряні цілі впали на території об'єкта критичної інфраструктури. 16 людей отримали поранення.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА).

Зокрема, заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Шепетівському районі внаслідок збиття російських повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури.

РЕКЛАМА

«Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на тепер за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями». — написав він.

Своєю чергою міський голова Славути Василь Сидор повідомив про серйозні влучання, багато руйнувань та про надання допомоги постраждалим. Зокрема, 25 жовтня, навчальні заклади в місті не працюватимуть.

РЕКЛАМА

Також чули вибух жителі Староконстантинова.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про божевільні плани пропутінської верхівки вдарити по Україні… космічною ракетою.

РЕКЛАМА

952

Читайте нас у Facebook та Instagram