«Мішані атаки»: вночі загарбники вперше використали нову тактику обстрілів

Цієї ночі під час обстрілу України російські окупанти використали «складну тактику дуже мішаних атак». Зокрема вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та керованих авіабомб (КАБів).

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Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі, за словами спікера, спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.

«Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо», — констатувала вона.

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Зокрема, за даними спікера, в тому числі, цієї ночі практично спрямовувались з тактичної авіації спрямовувались і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область, і застосовувались ударні безпілотники.

«Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату», — додала Гуменюк, зазначивши, що основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря.

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Нагадаємо, що в ніч 21 жовтня російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. На ранок стало відомо, що ворог повторно вдарив по місту, є руйнування на промисловому об'єкті. За даними Генштабу, під час атаки ворог застосував щонайменше два види ракет та дрони-камікадзе.

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Про нинішній стан і посилення протиповітряної оборони країни читайте в інтерв'ю «ФАКТАМ» речника Повітряних Сил Юрія Ігната.



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