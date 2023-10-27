Воля важливіша за зброю: Данілов визнав брак військових і техніки на фронті

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який заявляв, що єдиний спосіб захиститись від агресії росії у майбутньому — оснастити кожен двір кулеметом — визнав, що Україні бракує захисників та зброї на фронті.

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Про це Данілов сказав в інтерв’ю виданню Фокус.

Водночас посадовець не схильний драматизувати ситуацію, так як у українців, за його словами, є дещо важливіше — воля зробити насправді незалежну державу.

Відповідаючи на запитання про необхідність більш широкої мобілізації, секретар РНБО визнав, що Україні бракує захисників.

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«На сьогодні ми свідомі про кількість наших бійців, які боронять країну. Чи хотілося нам мати більше — так, хотілося. Чи хотілося нам мати більше зброї — так, хотілося. Але ми виходимо з того, що маємо», — сказав Данілов.

Він також нагадав, що мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року і жодного дня не припинялася. За його словами, мобілізація є плановою, тобто військові набирають тих, хто потрібен.

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При цьому Данілов підкреслив, що в України є найважливіше — воля до справжньої незалежності, якої бракувало усі попередні роки існування країни.

«Головне, що у нас є дух і бажання, врешті-решт, зробити незалежну державу. На превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні з 1991 року, з урахування тої фронди російської, яка постійно перебувала на території України, захоплювала цілі галузі, знищували їх і тримала під контролем. Ми маємо зробити висновки. Зробити так, щоб ми отримали повну незалежність та могли побудувати Україну, про яку мріяли століттями. Так буде», — заявив Данілов.

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При цьому він підкреслив, що Україна майбутнього не буде монокультурним суспільством, буде різноманіття, оскільки Україна — багатонаціональна держава. Проте питання мови та Конституції у ній будуть на першому місці.

Нагадаємо, днями секретар РНБО попередив про намір країни-агресора розгорнути в Україні новий політичний проєкт, орієнтований на рештки проросійськи налаштованого населення. Саме з цієї причини, за його словами, в Україні «різко активізувалися різноманітні експерти, актори-розвідники та інші аферисти».



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