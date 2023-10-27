Будувала як для себе, і в цьому був прорахунок: ексдиректор Ротару розповів про долю готелю співачки в Криму

Музичний продюсер і колишній концертний директор народної артистки Софії Ротару Сергій Лавров розповів, що бутік-готель співачки «Вілла Софія» в Криму, якого так і не було продано, зараз не працює і стоїть закритий. Однак, за його словами, зірка та її близькі не ставили за мету неодмінно продати віллу.

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Про це він заявив у коментарі NEWS.ru.

«Ні, вілла не продалася. Я так зрозумів, що вони не продавали. Був таке посил: продасться — добре, не продасться — не дуже, ну і не продаватимемо. Готель не приймає відвідувачів. Софія Михайлівна зробила його як будинок, у якому б хотіла сама жити. І це невеликий прорахунок. Готель дуже дорогий, там ручної роботи італійські мебл», — розповів Лавров.

Також він додав, що готель знаходиться в центрі Ялти, але там немає окремого в'їзду, території та особистого пляжу. За словами Лаврова, незважаючи на те, що це готель хай-класу, до п'яти зірок він не дотягує через відсутність басейну, тому «віпи і люди туди не хотіли йти, там немає того, до чого вони звикли».

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На в'їзді у готель

За словами продюсера, «готель не здається в оренду, стоїть закритий», не працює і ресторан, який високо оцінювали місцеві жителі, адже раніше там подавали страви від італійського шеф-кухаря.

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Крім того, зараз, коли до звільнення Криму від тимчасової окупації залишилися лічені тижні, навряд чи співачка та її сімейство захочуть продавати нерухомість, адже звільнення півострова відкриє для використання готелю нові перспективи.

Як відомо, Софія Ротару не відвідує Крим та свій особняк у Ялті з 2014 року, коли півострів був захоплено рашистською федерацією. У пандемію, коли у зірки нібито виникли фінансові проблеми, вона намагалася продати його за 2,24 млрд руб.

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Нагадаємо, що за інформацією Ауріки Ротару, сестри відомої співачки, Софія Михайлівна нині перебуває не в Італії і не в США, а у своєму будинку під Києвом разом з сім'єю свого сина.

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