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Софія Ротару не змогла продати квартиру в москві, зате придбала житло в Італії, — ЗМІ

18:49 26 серпня 2023
Родина співачки

Легендарна співачка Софія Ротару виїхала на початку літа до Італії, де вже понад рік живуть її син Руслан Євдокименко з дружиною Світланою і 29-річний внук Анатолій. В той же час їх 22-річна донька Софія перебуває у США, але часто відвідує рідню.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на продюсера Іллю Сагліані.

«Софія Ротару зараз справді з сім'єю знаходиться в Італії. Саме там вона купила нещодавно нерухомість», — сказав він.

В той же час співачка має нерухомість і в москві — апартаменти площею 120 квадратних метрів на вулиці Зоологічній. Комуналку оплачує помічниця співачки по господарству, шанувальниця ще з радянських годин. З'явилися чутки, що цю нерухомість Ротару хоче офіційно переписати на віддану помічницю, оскільки після нападу біснуватого фюрера путіна на Україну перевести велику суму грошей з рф за кордон неможливо.

Також в рф у Ротару є і інше майно. Квартиру в Ялті на вулиці Гоголя площею 178 кв. м співачка давно продала. Також у неї є будинок в передмісті Ялти — в селищі Микита. Його співачка не хоче продавати, так як вважає пам'яттю про чоловіка.

Будинок у передмісті Ялти

Ще один об'єкт нерухомості — готель, переписаний на сина і виставлений на продаж — ніхто не купив через високу ціну в 20 млн. євро. До 2019 року готель приносив родині Ротару дохід, але поки що чекає визволення Криму українськими військами.

"Іменний" готель співачки в Криму

Через війну Софія Ротару, за словами продюсера, намагається купувати житло за кордоном (Європа та США) та записувати його на онуків, адже син вже має власний «куточок».

Нагадаємо, напередодні співачка тепло привітала співвітчизників з Днем назалежності України.

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