«Вітровий Армагедон» в Києві: сильний вітер вириває в столиці з коренем дерева і трощить рекламні конструкції (відео)

Як і попереджали синоптики, в Україні встановилася вітряна погода.

В Укргідрометцентрі попереджали, що у суботу, 28 жовтня, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, пориви 17−22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28−30 м/с.

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У Києві оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру 17−22 м/с. Також синоптики очікують сильний дощ. У мережу вже викладають фото та відео, на яких зафіксовані наслідки негоди. В місті сильний вітер ламає дерева і рекламні конструкції, виносить на дорогу залишки огорожі.

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«В Києві та області падають дерева! Надпотужний вітер та дощ, складна ситуація для наших водіїв котрі інколи і в сонячну погоду не можуть впоратися. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися. Будьте обережні і по можливості сьогодні залишайтесь вдома», — попереджають кияни один одного в мережі.

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У КМДА фахівці рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На вулицях радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, а в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

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Також слід уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як пише канал ua meteo, На Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині вже зараз фіксуються пориви до 23 м/с. В найближчі години циклон буде зміщуватись далі на схід, вітер посилиться до екстремальних відміток (23−30 м/с) на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, а в решті областей півночі, центру та на сході очікуються пориви 18−24 м/с. В областях півдня — 13−18 м/с, в Одесі та Чорноморську 9−13 м/с. Західні області вже майже пройшли пік аномалії, пориви вітру досягатимуть 12−18 м/с. Опади зараз спостерігаються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

Раніше метеорологи розповіли, якою прогнозується зима 2024 року в Україні.

Фото поліції

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