Майже літо: синоптикиня розповіла про погоду останніх днів жовтня

Не дивлячись на потребу захисників Авдіївки у дощах, найближчими днями вони очікуються у незначній кількості, зате майже по всій Україні буде дуже вітряно. Про це у своєму прогнозі попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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Згідно з її прогнозом, 28 жовтня слабкі дощі у нічні та ранкові години випадуть в більшості областей України, а вдень затримаються лише у північних областях та подекуди в західній частині. На решті ж території — центр, схід, південь — опадів не передбачається. Втім у більшості регіонів очікується сильний вітер, до штормових поривів, до 17−22 метрів за секунду, часом і сильніший, до 25 метрів за секунду.

Прогнозований рух повітряних мас над Україною

А ось остання неділя жовтня порадує майже літніми градусами — 29 жовтня повітря прогріється до +14+19 градусів (в середньому по країні), на півдні — до +24 градуси, і лише на північному сході складатиме +10-+13 градусів.

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У Києві теж буде сухо, сонячно, вітер стихне, а температура повітря складатиме +14+16 градусів (у понеділок-вівторок можливо й до +20 градусів).

Таким чином, вочевидь прогнози синоптиків про супертеплий жовтень-2023 в Україні справдилися!

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