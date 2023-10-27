«Кліматичний імпорт» з Європи: фахівці пояснили, наскільки зима в цьому році нагадуватиме минулорічну

Рік тому кремлівський «фюрер» і його поплічники потирали руки від задоволення, уявляючи, як заморозять українців, знищивши нашу енергетичну інфраструктуру. На щастя, минула зима стала «союзницею» України: екстремальних морозів не спостерігалося, а в грудні взагалі фіксували рекорди аномально високої температури.

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Це дає надію прогнозувати, що синоптична вдача не відвернеться від України і в цьому році.

Видання «Телеграф» звернулося до метеорологів з проханням дати прогнози щодо характеру майбутньої зими.

«Майбутня зима буде дуже подібною до минулої. У нас взагалі спостерігається тенденція, що зими з кожним роком стають все теплішими. І ця тенденція триває протягом декількох десятиліть, а в окремі роки метеорологічної зими як такої в Україні практично не було. Тому зима цього року також буде теплою», — пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

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З її прогнозом погодилася і завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

«Минула зима була аномально теплою. Те ж саме очікується і цього року. Ці зими будуть дуже близькі за температурними показниками», — вважає вона.

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За що українцям таке щастя два роки поспіль? Виявляється, це кліматичний «імпорт» з Європи.

«В Західній Європі йдуть циклонічні процеси, які започатковуються в Атлантиці. Вони м’які та вогкі, і торік ці процеси постійно добиралися і до території України. І лише окремі дні були навіть не морозними, а прохолодними. Цьогоріч тенденція повториться. Більше того, вже зараз жовтень тепліший за жовтень минулого року», — пояснює Мартазінова.

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В цілому вчені очікують, що середня температура повітря цієї зими може бути на 1−2 градуси вищою за норму.

«А показники норми рахуються за останні 30 років, коли зими в Україні й так стали на 1−1,5 градуси теплішими. Це, звісно, не означає, що те́пло буде кожного дня, але теплих днів буде більше», — запевняє Балабух.

Втім, і каліфорнійської зими в Україні чекати не варто.

«Періоди похолодань цієї зими будуть спостерігатися дедалі частіше. Тому треба бути готовими до того, що на загальному фоні теплої зими, можуть бути періоди з морозами», — вважає кліматолог Світлана Бойченко.

«Цього року будуть деякі особливості, — попереджає Віра Балабух. — Зараз дуже нагрілася північна частина Тихого океану. Досить висока температура там спостерігається ще з квітня. Такої ситуації ще не було, і це вплине на сезонні прогнози. До чого це призведе? До короткочасних вторгнень арктичного повітря. Таким чином, на тлі аномально теплої зими, ми будемо спостерігати окремі періоди з вторгненням арктичного повітря, відповідно і короткочасні похолодання».

І ці вкраплення похолодань рік у рік зростають.

«Просто на тлі загально теплої зими, здається, що і вся зима у нас тепла», — пояснює Бойченко.

Перших суттєвих знижень температури слід очікувати вже в кінці першої декади грудня.

«Взагалі-то грудень місяць в Україні став дуже теплий, зовсім не зимового характеру, наче продовження осені. Однак перші морози і стабільний перехід через 0 градусів очікуються вже приблизно напередодні 10 грудня. В цей період очікується хвиля похолодання», — резюмувала Мартазінова.

Нагадаємо, що прийдешня зима також знову може запам'ятатися відключеннями електроенергії. Про це попереджають енергетики, закликаючи українців до економії ресурсів.



Втім, енергетики готуються до зими по «найгіршому сценарію», і обіцяють, що Україні повинно вистачити електроенергії взимку.

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