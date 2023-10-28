Нова стара робота: Борис Джонсон повернувся до журналістики і працюватиме на британському телеканалі новин

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який у вересні побував в Україні, оголосив, що працюватиме ведучим на телеканалі GB News. Цей канал розпочав мовлення у 2021 році. Менш як за два роки роботи він уже кілька разів потрапляв у скандали. В основному GB News звинувачували в тому, що він порушує правила неупередженості. Лише цієї осені було подано 45 скарг із цього приводу.

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Однак керівництво каналу це не бентежить. GB News позиціює себе як платформу, яка пропонує альтернативний погляд на події, і цим відрізняється від традиційних британських ЗМІ.

Джонсон наголосив, що з радістю прийняв пропозицію про роботу на телеканалі.

«Я говоритиму про величезні можливості, які відкриваються для Великобританії, але так само і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду», — заявив Борис Джонсон.

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Він буде ведучим документального серіалу про місце сучасної Британії у світі. Крім того, має намір брати участь у висвітленні британських парламентських виборів, які відбудуться у 2024 році.

Джонсон у минулому вже працював журналістом. Він почав писати аналітичні статті для британської газети Daily Telegraph у 1987 році. Згодом став кореспондентом цього видання у Брюсселі. Цей період був пов'язаний із неприємними для Джонсона звинуваченнями у тому, що він спотворював чи вигадував факти.

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На початку 1990-х Борис повернувся до Лондона і продовжив писати аналітичні статті для журналу Spectator. Він жорстко критикував Євросоюз та лейбористів.

2008 року Джонсона обрали мером Лондона. На цій посаді він пропрацював два терміни й пішов далі — з 2016 до 2018 року Борис очолював Міністерство закордонних справ Британії в уряді Терези Мей. Її він і змінив на посаді прем’єр-міністра.

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Джонсон довів до кінця історію з виходом Британії зі складу ЄС. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну активно підтримував нашу країну. Однак у червні цього року йому довелося піти у відставку. Причиною став гучний скандал із вечірками на Даунінг-стріт під час локдауну, який був запроваджений у період пандемії коронавірусу.

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