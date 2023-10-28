В Києві попередили про можливі відключення світла: як дізнатися про ситуацію у своєму районі

В суботу, 28 жовтня, через сильний вітер у Києві можуть відбуватися відключення світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі. Енергетики пояснюють, що в столиці сьогодні фіксуються пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.

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«Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди», — йдеться у повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

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А повідомити ДТЕК про відсутність світла можна онлайн:

офіційний сайт компанії — кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»;

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрив потужний вітер. Через шквали у столиці стався справжній деревопад. У Шевченківському районі дерево впало на людину, чоловік від отриманих травм помер. Також там через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її шпиталізували. Тим часом у мережі повідомляють, що на Відрадному дерево впало на кіоск з людьми.

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Фото патрульної поліції Києва

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