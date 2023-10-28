В Києві дерево вбило людину (фото, відео)

У Києві, де сильний вітер валить дерева та рекламні конструкції, така погода з поривами до 25−28 метрів за секунду, зберігатиметься до кінця дня.

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Як повідомляють в КМДА, наразі в столиці зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду, у тому числі й смертельних.

Так, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.

В цьому ж районі травму хребта отримала жінка — її шпиталізували.

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Фото КМДА

В усіх районах міста зафіксовані випадки падіння зламаних сильним вітром гілок та дерев на авто. Складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів.

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Фото КМДА

Шквальним вітром в столиці було пошкодженно накриття над коліями приміського вокзалу. Втім, у Kyiv City Express повідомили, що незважаючи на негоду та повітряну тривогу потяги курсують чітко за розкладом.

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А на проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Тим часом в ДТЕК повідомляють, що енергетикипереведені у посилений режим в Києві, Київській та Донецькій областях. Адже складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що у неділю, 29 жвотня, вітер в Києві стихне, а середня денна температура в Україні становитиме +14+19 градусів, на півдні — до +24 градуси, і лише на північному сході складатиме +10-+13 градусів.

Фото поліції Київщини

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