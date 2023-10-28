Обходьте їх стороною: названо три найгірші індійські автомобілі

Автомобільні експерти, роблячи огляди ринків, визначають не лише вдалі моделі різних виробників, але й звертають увагу не невдалі, як, наприклад, три китайські автівки, власники яких стикаються з певними проблемами.

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Профільне видання Avtosota звертає увагу на виробників індійських автікок, які пропонують відмінне співвідношення ціни та якості, але є кілька моделей, які залишають бажати кращого.

Автори склали рейтинг, назвавши три автомобілі, яких варто уникати — на їхні недоліки постійно скаржаться на автомобільних форумах, а також на різних спеціалізованих сайтах.

1. Tata Nano

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Цю автівку (прискорення з 0 до 100 км/год — приблизно 30 секунд, витрата палива — близько 23−25 км/л), яка колись вважалася «найдешевшим автомобілем у світі», називають «синонімом розчарування». Хоча Nano мав на меті зробити володіння автомобілем більш доступним, він не впорався з цим завданням у різних аспектах. Власники повідомляли про численні проблеми, включаючи часті поломки, проблеми з двигуном і низький рівень безпеки.

Фото з Вікіпедії

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Невисокі експлуатаційні характеристики Nano з його малопотужним двигуном і надзвичайно повільним прискоренням роблять його непридатним для їзди по шосе. Компактний розмір автомобіля може бути перевагою для міських поїздок, але його примітивний дизайн, обмежені заходи безпеки та низька потужність зменшують його загальну привабливість.

2. Mahindra Thar

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Автомобіль (прискорення (на дизелі) з 0 до100 км/год — приблизно 15 секунд, витрата палива зазвичай варіюється — 13−15 км/л) часто хвалять за його міцні позашляхові якості та виразний зовнішній вигляд. Однак він також має деякі помітні недоліки. Власники повідомляють про проблеми з якістю збірки, погану підгонку та оздоблення, а також недостатній комфорт під час їзди.

Фото з Вікіпедії

Потужні дизельні та бензинові двигуни Thar забезпечують пристойну потужність, але через коробчату конструкцію та високий центр тяжіння водіння на шосе може бути не надто комфортним. Обмежені функції безпеки та низькоякісний інтер’єр викликали критику з боку автолюбителів.

3. Reva i (Mahindra e2o)

Reva i, пізніше ребрендований в Mahindra e2o (прискорення з 0 до 60 км/год складає приблизно 14 секунд, запас ходу на одному заряді близько 100 км, час повного зарядження — 5 годин) — електромобіль, який мав на меті забезпечити екологічно чисте та ефективне рішення для міських поїздок. Хоча ідея була похвальною, реалізація залишала бажати кращого.

Фото з Вікіпедії

Власники повідомляють про занепокоєння щодо обмеженого запасу ходу, тривалого часу заряджання та періодичних проблем з електрикою. Малопотужний двигун автомобіля робить його непридатним для їзди по шосе, обмежуючи його використання переважно міськими поїздками. Крім того, нетрадиційний дизайн e2o та невеликий простір салону викликали неоднозначні відгуки споживачів.

Журналісти зазначають, що хоча індійська автомобільна промисловість випустила кілька успішних і надійних моделей, українцям важливо знати про автомобілі, які не виправдали очікувань, адже Tata Nano, Mahindra Thar та Reva i (Mahindra e2o) зазнали критики від власників через свої недоліки. І перед тим, як купувати подібний індійський автомобіль, краще не «вестись на дешевизну», а ретельно дослідити і розглянути можливі альтернативи, щоб уникнути розчарування в майбутньому.

Тим більше, що від «провальних» моделей не застраховані навіть такі поважні виробники, як французи.

Фото Pixabay

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