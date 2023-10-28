Дієтологиня пояснила, що варто їсти для здоров’я грудей

Жіночі груди — це не лише еталон сексуальності й краси, потрібний для продовження роду, але й та частина тіла, стан якої треба перевіряти, щоб жити. Рак грудей — найчастіший тип раку у жінок. Існує багато його варіантів, більшість яких піддаються лікуванню за умови ранньої діагностики. Їжа може захищати від розвитку раку, а може й бути його причиною. Нездорове харчування у поєднанні зі спадковістю, екологією, стресами впливає на виникнення різних видів онкології, пояснює дієтологиня Оксана Скиталінська.

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«Цукор та солодощі, солодкі напої сприяють виділенню інсуліну та стимулюють рецептори інсуліну в тканинах молочної залози й створюють сприятливі умови для росту змінених клітин, — пише фахівчиня. — Тому намагайтеся замість солодощів вживати ягоди. Навіть здоровий насичений жир, якщо його занадто багато, сприяє розвитку гормонозалежних пухлин. Жирне мʼясо вживайте вкрай рідко, салямі — ніколи. Трансжири є у магазинних солодких і солоних продуктах, таких як плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, розсипчасте печиво та печиво з кремовими начинками, упаковані закуски. Вони підсилюють запалення та інсулінорезистентність.

Хоча червоне вино і містить захисні сполуки, такі, як ресвератрол, їхній вміст і корисний вплив менший, ніж ушкоджуюча дія на тканини молочної залози. Оброблене м’ясо (сосиски, ковбаси) не варто їсти. Воно містить гетероциклічні аміни, нітрозосполуки та поліциклічні молекули, які є потенційними канцерогенами".

Ожиріння, за словами Скиталінської, створює надзвичайно сприятливий фон для розвитку раку молочної залози. При ньому жирова тканина виділяє багато різних гормонів, які спричинюють інсулінорезистентність, впливають на регуляцію почуття голоду та ситості, можуть стати однією з причин цукрового діабету 2 типу.

«Стрес і стресові життєві події, негативні емоції спричинюють вироблення великої кількості кортизолу, який порушує чутливу регуляцію між нервовою та ендокринною системами, веде до пригнічення імунної системи, — продовжує дієтологиня. — Вживайте морську рибу, риб’ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та яйця (жовтки). Вони мають протизапальний ефект. Вживайте поліфеноли. Ягоди (калина, горобина, чорниця, смородина) та фрукти (грейпфрут, шкірка яблук) містять клітковину та кольорові пігменти, які захищають ДНК клітин молочної залози від ушкоджень вільними радикалами. Рослинний білок — сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля, горох — містить менше насиченого жиру, багатий поліфенолами та розчинною клітковиною.

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Ростки броколі. Пів чашки ростків збільшує вміст стовбурових клітин, які допомагають протидіяти мутаціям і раку. Ізотіоціанати — це всі сорти капусти, кабачки, рукола, редька. Мають виражені антимутагенні властивості. Каротиноїди та вітамін С пов’язані зі зниженим ризиком раку завдяки їх антиоксидантній здатності та здатності пригнічувати ріст клітин і підтримувати гормональний метаболізм. Найкращі результати показали принципи середземноморської дієти, де зменшена кількість насиченого жиру, є оливкова олія холодного віджиму, зелень, горіхи, риба, нежирне м'ясо".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про революційний винахід вчених — чудо-бюстгальтер, який значно спростить діагностику раку грудей на ранній стадії.

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