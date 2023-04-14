Названо 5 продуктів, які підвищують кров’яний тиск: намагайтесь їх уникати

Як відомо, зайва вага та деякі продукти можуть стати причиною високого кров'яного тиску й сприяти розвитку серцево-судинних захворювань. Особливо це стосується людей, які вже мають проблеми з серцем.

Такі продукти важливо виключити з щоденного раціону, пише видання Daily Express, посилаючись на дієтологиню та співзасновницю компанії DNA Вікі Годфрі, яка оприлюднила список цих шкідливих продуктів.



Сіль — найголовніший винуватець гіпертонії. Якщо ви станете їсти занадто багато солі, то у вас підвищиться кров'яний тиск і в організмі утримуватиметься вода. Намагайтеся обмежити споживання оброблених продуктів, їжі на виніс, фастфуду, консервованих супів, маринадів, солоних закусок. А ще багато солі може бути в соєвому соусі, сушеній рибі, соусах і підливах для пасти. Високий вміст солі в продукті — це 1,5 г і більше на 100 г їжі.

Цукор та солодкі напої. При вживанні великої кількості цукру можна набрати вагу і через це може збільшитися тиск. Особливо шкідливими є газовані напої, енергетики, спортивні напої.

Насичені жири та трансжири. Такі продукти можуть стати причиною підвищеного тиску і холестерину. Крім того, обидва ці фактори призводять до високого кров'яного тиску. До продуктів з насиченими жирами та трансжирами відносяться жирні молочні продукти, олія, червоне м'ясо, смажена їжа.

Алкоголь. Чоловікам рекомендується щодня вживати максимум дві порції алкоголю, жінкам — одну. Найкраще вибирати при цьому червоне вино: воно підтримує здоров'я серця.

Кофеїн. Наукові дослідження показують, що кофеїн може тимчасово збільшити тиск. Людям з гіпертонією фахівці рекомендують відмовитися від кави, чаю, енергетиків.

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