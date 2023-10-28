Допомагають не лише собаки, а й дрони: прикордонники зіпсували «прогулянку» 14 ухилянтам

Незважаючи на пропозиції дозволити вільний виїзд чоловіків за кордон, практична реалізація таких задумів поки що здається досить примарною, і прикордонники намагаються не допустити протиправних дій на кордоні. Про один з таких випадків розповіли у Держприкордонслужбі.

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«Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області», — пише пресс-служба.

В ході операції було викрито 14 порушників кордону, причому в 4 випадках це було зроблено за допомогою дрону.

Зазначається, що усі затримані зв'язувались в інтернеті з організаторами, які вказували ухилянтам маршрут руху за 2 тисячі доларів.

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«Стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення», — додали в ДПСУ.

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Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні відмовились суворо карати ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, тому що це може відрізати в них бажання взагалі повертатися в Україну.

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