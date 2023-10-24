Мобілізованих чоловіків пропонують відпускати за кордон: Арестович запропонував механізм повернення

В Україні, де триває загальна мобілізація, достатньо чоловіків, які хочуть воювати, однак вони не впевнені в кількох речах, через що кількість ухилянтів і втікачів за кордон зростає. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

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«Перша — чи будуть їх використовувати належним чином. Тобто належним чином навчати, екіпірувати і застосовувати. Величезна кількість скарг серед військових і мобілізованих відносно порядку проходження військової служби. Наприклад, не можна змінити бригаду, підрозділ. Тобто всі мої друзі і родичі в одній бригаді, я хочу до неї, переведення займає шість місяців, дев’ять, рік. Людина, яка хоче перевестися, одразу стає „поганою“, з неї починають знущатися. Це хвороба нашої армії. З нею потрібно щось робити. Це один із прикладів», — розповів ексрадник ОП.

Якщо ці причини будуть усунуті, то ситуація стабілізується, і чоловіків можна буде навіть випускати за кордон.

Колишній радник ОП вважає, що чоловіків призовного віку можна відпускати за кордон.

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Забезпечено це має бути наступним чином. Наприклад, строком до 21 дня чоловік може виїжджати з України без будь-яких спеціальних документів: маючи лише паспорт та відмітку про військовий облік.

«Але він підписує у військкоматі зобов’язання, як тільки його належним чином повідомлять, що він має повернутися — повертається в країну в триденний термін або протягом тижня. Я думаю, цього достатньо, щоб приїхати з будь-якої точки світу. Якщо він цього не робить, ми його чесно попереджаємо, як держава, що він уражається в громадянських правах. Тобто вважається ухилянтом і стає на спеціальний „червоний“ облік. Що з ним потім робити — після війни будемо вирішувати. Треба буде дивитися, скільки таких людей. Якщо їх буде два мільйони, це одна політика, якщо їх 20 тисяч, то зовсім інша», — каже ексрадник ОП.

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За словами Олексія Арестовича, людина має розуміти, що її поведінка матиме наслідки. Зокрема вона може понести кримінальну відповідальність.

Якщо чоловіку необхідно виїхати за кордон на більший термін, ексрадник ОП пропонує поставити вимогу надавати відповідні документи. Наприклад, якщо чоловік їде на 45 днів, він має надати довідку про навчання, лікування, необхідність бути з родиною, спортивні змагання, бізнес потреби тощо. Пакет документів має бути простим, а список поважних причин вичерпним.

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«Якщо мова йде про 60 днів і більше, то може додаватися ще один документ. Тобто все це можна розглянути, але загальний принцип має бути такий, що держава довіряє громадянину. Якщо людина порушила, наприклад, її випустили на 45 діб, вона пробула 60 але потім повернулася, то має надати пояснення. І наступного разу її вже не випускають за порушення. Або півроку не дають виїжджати. Тобто має бути позитивне заохочення. Її вражають в правах, але не переслідують, це дуже різні речі. Тобто дають зрозуміти, якщо ти порушив те, що надала тобі держава, півроку посидиш подумаєш або взагалі не зможеш виїхати. Ми розуміємо, що про це можна дискутувати», — вважає Арестович.

Для громадян, які працюють за кордоном і мають довгострокові контракти, наприклад, моряків, треба розглянути окремі умови. За словами ексрадника ОП, таким чином в Україні можна частково забезпечити відкриті кордони і свободу для військовозобов'язаних чоловіків. Вони б мали змогу виїжджати до родин, лікуватися, працювати або відпочивати.

Чоловіки, які виїдуть за кордон і не повернуться до України, звісно будуть, каже Олексій Арестович. Однак, за його словами, їхня кількість не буде критичною.

«Тоді ми вражаємо їх у правах, як громадян України, ступінь цього враження ми можемо розглянути. Я не думаю, що це буде масова втеча. Навіть, якщо 50 або 100 тисяч не повернеться. Значить ці люди обрали іншу долю. І тоді виникає питання, а навіщо вони нам потрібні такі в Україні взагалі? Чисто історично, навіщо нам люди, які не хочуть її захищати. Але все це спрацює лише комплексно», — розповів ексрадник ОП.

За його словами, перед тим, як частково відкривати кордони, необхідно виправити мобілізаційну кадрову політику в Збройних силах і Силах оборони.

«І коли чоловік зрозуміє, що його на вулиці не спіймають, не запхнуть в бусік і не повезуть до військкомату, а на другий день він не буде десь воювати під Бахмутом. А що він буде попереджений своєчасно, зможе впорядкувати свої справи, обрати бригаду, підрозділ, його використають по спеціальності, вправним чином навчать, він буде мати певні гарантії під час служби, буде ротуватися своєчасно. І наприклад, через рік його будуть взагалі відпускати в цивільне життя з умовою, що його знову не мобілізують півроку», — каже Олексій Арестович.

Тоді кількість чоловіків, які не бажають мобілізуватися, бояться і хочуть втекти, буде зменшена щонайменше вдвоє, вважає ексрадник ОП. Він наголосив, що просто так відкрити кордони зараз не можна — необхідні комплексні заходи.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий юрист розповів про «хитрощі», на які йдуть співробітники військкоматів.

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