Мобілізація в Україні: у Зеленського передумали суворо карати ухилянтів та пояснили чому

В Україні відмовились суворо карати ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, тому що це може відрізати в них бажання взагалі повертатися в Україну. Про заявив представник президента в парламенті та член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, повідомляє BBC.

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«Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення — ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну», — визнав він.

Серед інших це була важлива причина, чому такі ініціативи так і залишились у проєктах. І сам депутат визнає, що вже змінив свою попередню позицію про те, що всі, хто виїхав, злочинці.

«Зараз це не варто робити. Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект», — визнає депутат.

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Але зауважує, що він все ж виступає за переслідування у межах закону осіб, які у змові з ТЦК чи ВЛК купили собі підроблені документи і змогли виїхати. Але у кожному конкретному випадку справу мають розслідувати, а рішення має ухвалювати суд.

Як писали «ФАКТИ», раніше в МВС розповіли про те, яким має бути покарання ухилянтам, які втекли від війни за кордон.

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