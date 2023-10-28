Вісім голів за 37 хвилин та результативний удар із 55 метрів: «Баварія» знищила суперника в бундеслізі (відео)

У суботу, 28 жовтня, у німецькій бундеслізі відбулися матчі 9-го туру.

Справжнє шоу влаштувала мюнхенська «Баварія» в поєдинку з новачком елітного дивізіону — «Дармштадтом». Здавалося, що команда Томаса Тухеля матиме проблеми після того, як уже на 4-й хвилині господарі залишилися в меншості після вилучення Кімміха. Щоправда, в середині тайму склади вирівнялися, а перед перервою мюнхенці взагалі отримали чисельну перевагу після того, як достроково залишили поле гравці «Дармштадту» Гьясула та Магліца.

РЕКЛАМА

Найцікавіше же почалося після перерви. «Баварія» відкрила рахунок на 51-й хвилині після влучного удару Кейна, а через 37 хвилин англійський бомбардир поставив крапку в поєдинку, забивши восьмий (!) гол у ворота суперника — 8:0 (Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71). Другий гол Гаррі, на 69-й хвилині, вийшов на диво — ударом із півкола в центрі поля, із 55 метрів!

РЕКЛАМА

Після цієї перемоги мюнхенці піднялися на вершину турнірної таблиці, але вже завтра їх може випередити леверкузенський «Байєр», який проведе свій матч туру проти «Фрайбурга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» на 90+2-й хвилині вирвав перемогу в лігві «Барселони».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Баварія»

РЕКЛАМА

149

Читайте нас у Facebook та Instagram