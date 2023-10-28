36.36 / 36.92 38.64 / 39.34
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Вісім голів за 37 хвилин та результативний удар із 55 метрів: «Баварія» знищила суперника в бундеслізі (відео)

20:03 28 жовтня 2023
Баварія&nbsp;— Дармштадт

У суботу, 28 жовтня, у німецькій бундеслізі відбулися матчі 9-го туру.

Справжнє шоу влаштувала мюнхенська «Баварія» в поєдинку з новачком елітного дивізіону — «Дармштадтом». Здавалося, що команда Томаса Тухеля матиме проблеми після того, як уже на 4-й хвилині господарі залишилися в меншості після вилучення Кімміха. Щоправда, в середині тайму склади вирівнялися, а перед перервою мюнхенці взагалі отримали чисельну перевагу після того, як достроково залишили поле гравці «Дармштадту» Гьясула та Магліца.

Найцікавіше же почалося після перерви. «Баварія» відкрила рахунок на 51-й хвилині після влучного удару Кейна, а через 37 хвилин англійський бомбардир поставив крапку в поєдинку, забивши восьмий (!) гол у ворота суперника — 8:0 (Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71). Другий гол Гаррі, на 69-й хвилині, вийшов на диво — ударом із півкола в центрі поля, із 55 метрів!

РЕКЛАМА

Після цієї перемоги мюнхенці піднялися на вершину турнірної таблиці, але вже завтра їх може випередити леверкузенський «Байєр», який проведе свій матч туру проти «Фрайбурга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» на 90+2-й хвилині вирвав перемогу в лігві «Барселони».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Баварія»

РЕКЛАМА

149

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Бундестаг, ФРН

Хочуть скоротити пільги: у Німеччині пропонують розділити біженців з України на два класи

Вівця

Рибам — цікаві справи, Тельцям — грошові надходження, Дівам — кар’єрне зростання: гороскоп на день Веселої Вівці

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту