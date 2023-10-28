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«Реал» на 90+2-й хвилині вирвав перемогу в лігві «Барселони»: відеоогляд іспанського ель класіко

19:31 28 жовтня 2023
Барселона&nbsp;— Реал

У суботу, 28 жовтня, в Барселоні пройшло 255-те за ліком іспанське ель класіко між місцевим однойменним грандом, який обіграв на тижні в груповому турнірі Ліги чемпіонів донецький «Шахтар», та мадридським «Реалом».

Рахунок у матчі, за яким із лави запасних спостерігав український голкіпер Андрій Лунін, господарі відкрили вже на 7-й хвилині після влучного удару Гюндогана. Після цього успіх відвернувся від каталонців як мінімум у двох моментах, коли каркас воріт рятував гостей після ударів Ферміна та Араухо. Зрештою, на 68-й хвилині англієць Беллінгем наочно продемонстрував, чого «вершкові» заплатили за нього понад 100 мільйонів євро, класним дальнім ударом зрівнявши рахунок. А на другій компенсованій хвилині 20-річний англієць і взагалі шокував стадіон «Монжуїк» у Барселоні, відгукнувшись на дотепний пас Модрича, який проводив 500-й матч за мадридців, і зблизька відправив м'яч у «будиночок» тер Штегену. Такий собі вийшов подарунок для наставника «блау-гранас» Хаві, для якого нинішній ель класіко став ювілейним, 50-м, у якості гравця та тренера.

У підсумку, 2:1 — «Реал», поступаючись півтора тайми, вириває перемогу у принципового суперника та з 28 очками після 11 турів наздоганяє «Жирону» Циганкова та Довбика в турнірній таблиці. «Барселона» розташовується на третьому рядку з 24 балами в активі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Реала» Еден Азар раптово оголосив про завершення кар'єри у 32 роки.

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