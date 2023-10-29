Канадсько-американський актор Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера в серіалі «Друзі», помер у віці 54 роки.

Про це написали видання TMZ і CNN.



За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.

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На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.

Перрі найбільш відомий своєю роллю Чендлера Бінга у популярному ситкомі «Друзі», який тривав 10 сезонів. Він знявся у всіх 234 епізодах серіалу. «Друзі» були нагороджені Премією Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад у комедійному серіалі.

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Дебют в акторській кар'єрі відбувся 1987−1988 роках. Меттью грав роль Чезза Рассела у серіалі «Другий шанс». Після виходу перших 13 серій змінилися формат та назва шоу на «Хлопчаки є хлопчаки», а сюжет сфокусувався на пригодах Чезза та його друзів. Шоу протрималося в ефірі лише один сезон.

Перрі залишився в Лос-Анджелесі і отримав свою дебютну роль у повнометражному фільмі під назвою «Одна ніч із життя Джиммі Ріардона» (1988). У 1989 році він отримав гостьову роль у серіалі «Біль, що росте», в якому зіграв друга героїні Керол, який помер у лікарні від ран після автомобільної аварії, що настала в результаті нетверезого водіння.

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Також актор знімався у телешоу, таких як «Біль на зріст», «Срібні ложки», «Чарльз». «Головний», «Сідней», «Беверлі-Хіллз, 90210», та багато інших.

У 2022 році Перрі написав автобіографічну книгу про зйомки серіалу «Друзі» — «Друзі, кохані та одна велика жахлива річ».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у віці 46 років помер популярний актор Седрік Джонс, зірка «Чудової сімки».

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