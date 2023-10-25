У віці 46 років помер популярний актор Седрік Джонс, зірка «Чудової сімки»
У США раптово помер популярний актор Седрік Джонс на прізвисько Бісті. Йому було лише 46 років. Про смерть Седріка повідомила компанія Beastie Boxing. У нього залишилися дружина Барбі Джонс та маленькі діти Бруклін, Брекстон та Брайстон.
«Седрик був люблячим батьком, відданим чоловіком, дбайливим сином, братом, громадським лідером і неймовірним другом, який надихав інших», — йдеться у заяві.
Джонс починав як боксер. Потім став тренером з фітнесу та відкрив власні спортивні зали Beastie Boxing та BMoved Foundation. Незабаром він став дуже відомим серед голлівудських зірок. Бісті тренував Кріса Претта та Вілла Сміта.
Відомі актори запропонували Джонсу спробувати себе у кіно. Седрік погодився. Він зіграв у кількох популярних та комерційно успішних стрічках. Разом зі своїм другом Преттом Бісті з'явився у фільмі «Чудова сімка» та серіалі «Список смертників». З Віллом Смітом Джонс зіграв у парі в бойовику «Звільнення».
На згадку про Седріка у Каліфорнії відбувся забіг. Бісті хотів, щоб його проводили в такий незвичайний спосіб.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть зірки «Каламбура» актора Сергія Гладкова.
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