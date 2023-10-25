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У віці 46 років помер популярний актор Седрік Джонс, зірка «Чудової сімки»

10:20 26 жовтня 2023
Седрік Джонс

У США раптово помер популярний актор Седрік Джонс на прізвисько Бісті. Йому було лише 46 років. Про смерть Седріка повідомила компанія Beastie Boxing. У нього залишилися дружина Барбі Джонс та маленькі діти Бруклін, Брекстон та Брайстон.

«Седрик був люблячим батьком, відданим чоловіком, дбайливим сином, братом, громадським лідером і неймовірним другом, який надихав інших», — йдеться у заяві.

Джонс починав як боксер. Потім став тренером з фітнесу та відкрив власні спортивні зали Beastie Boxing та BMoved Foundation. Незабаром він став дуже відомим серед голлівудських зірок. Бісті тренував Кріса Претта та Вілла Сміта.

Седрік Джонс і Кріс Претт у серіалі "Список смертників"

Відомі актори запропонували Джонсу спробувати себе у кіно. Седрік погодився. Він зіграв у кількох популярних та комерційно успішних стрічках. Разом зі своїм другом Преттом Бісті з'явився у фільмі «Чудова сімка» та серіалі «Список смертників». З Віллом Смітом Джонс зіграв у парі в бойовику «Звільнення».

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На згадку про Седріка у Каліфорнії відбувся забіг. Бісті хотів, щоб його проводили в такий незвичайний спосіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть зірки «Каламбура» актора Сергія Гладкова.

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