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Помилка вийшла: терористи ХАМАС «взяли в полон» кума путіна Медведчука

17:28 30 жовтня 2023
Іцхак Брік

Терористична організація ХАМАС, яка напала на Ізраїль, похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в Секторі Газа. Палестинські ЗМІ, повідомляючи про затримання офіцера, поширили замість Бріка фото віктора медведчука — кума російського диктатора володимира путіна.

Відповідна інформація з'явилася 28 жовтня у пабликах, наближених до ХАМАС. До речі, про потрапляння в полон до терористів справжнього Іцхака Бріка ізраїльські ЗМІ не повідомляли.

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Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ. Він брав участь у бойових діях як командир резервної роти у Війні Судного дня. Близько десяти років він обіймав посаду комісара військового омбудсмана Ізраїлю.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні український суд виніс вирок чотирьом поплічникам медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні. Серед засуджених був і громадянин рф, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента рф та спецслужб країни-агресора.

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