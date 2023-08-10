Готували державний заколот: чотири поплічники Медведчука отримали вироки суду

Український суд виніс вирок чотирьом поплічникам одіозного екснардепа Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні. Серед засуджених був і громадянин рф, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента рф та спецслужб країни-агресора, повідомили у СБУ.

Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот з початком повномасштабного вторгнення рф, чим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України.

За даними слідства, захоплення влади мало відбуватись через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів», на засіданні яких організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України.

З матеріалів карної справи

У разі відмови — мали задіяти «силовий сценарій», реалізаторами якого виступало би «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку «кандидатів» використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму.

Однак, Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») і призначив росіянину покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, організатору злочину — 7 років, а двом його спільникам — по 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що на початку повномасштабного вторгнення ЦРУ допомогло запобігти як мінімум двом із 12-ти замахів на президента Зеленського.

Фото СБУ

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