«Для мене це означає програш війни»: що сказав Зеленьский про контрнаступ американському Time

В Україні можливі звільнення міністра та генерала, які відповідальні за контрнаступ. Про це пише американський журнал Time, посилаючись на оточення президента України Володимира Зеленського.

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Так, у статті, зокрема йдеться про те, що президент України не погоджується з тим, щоб заморозити війну через настання холодів ще до весни.

«Заморозити війну для мене означає її програш», — каже Зеленський.

За даними американського видання, перед початком зими готуються серйозні зміни у військовій стратегії. Може бути звільнено, як мінімум, одного міністра та генерала, які відповідальні за повільний наступ на фронті.

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Між іншим, у спільноті InformNapalm, прокоментували статтю в американському виданні, зазначивши, що «хтось дуже хоче вбити клин між президентом і військовими».

«Сьогодні всі носяться з цією статтею в TIME, написаною, як вказується, зі слів якогось неназваного помічника з ОП. Те, що джерело не вказане — це вже дзвіночок про маніпулятивність статті, в якій президент виставлений як найбільший патріот, а військові, яких назвали „фронтові командири“, як якісь „боягузи“, які нібито не виконують наказів з ОП про наступ. Хтось дуже хоче вбити клин між президентом і військовими, щоб маніпулювати і керувати самим президентом і його страхами. Хтось дуже „анонімний“, хто замовляє статті в TIME і педалює інтриги. Анонімні радники грають в сірих кардиналів і саме це є поганим симптомом і підставляє країну під час війни та створює додаткове напруження, якого і без цього вистачає. Чи зможе президент впоратись самостійно із шептунами, яких дуже близько підпустив у свої вуха та в свою голову? Час покаже», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Зеленський поміняв керівний склад СБУ та змінив міністра оборони.

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