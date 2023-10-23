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Україна

Зеленський поміняв керівний склад СБУ: кого позбавили посад

14:16 23 жовтня 2023
СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька кадрових указів стосовно Служби безпеки України, якою з лютого цього року керує Василь Малюк.

Так, згідно з указом, з посади заступника керівника СБУ звільнено Анатолія Сандурського, а Володимир Петриченко більше не очолює ГУ Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Також з посади начальника управління СБУ на Вінничині звільнено Анатолія Денисенка.

Відбулися й нові призначення. Зокрема Тамара Пашковська очолила Управління роботи з особовим складом СБУ, а начальником Департаменту господарського забезпечення став Андрій Падалко.

Керівником Головного слідчого управління призначений Андрій Швець — він був тимчасово виконуючим обов`язки очільника цієї структури з 2019 року.

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Начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області призначений Володимир Петриченко.

Нагадаємо, що минулої осені президент поміняв керівників трьох обласних главків СБУ — Тернопільського, Кіровоградського та Житомирського.

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Ілюстративне фото зі сторінки СБУ

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