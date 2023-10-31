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Події

В Ізюмі власницю салону краси заарештували за шпигунство

10:26 31 жовтня 2023
люди

СБУ затримала зрадницю, яка на Харківщині «втемну» випитувала позиції ЗСУ у клієнтів власного салону краси.

Повідомляється, що зловмисниця в Ізюмі збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала «потрібні» відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

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Отриману інформацію вона передавала до фсб через «зв'язкову» з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

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Співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру.

Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зрадниці загрожує до 8 років тюрми.

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Нагадаємо, у Запоріжжі затримали агента росіян, який напхав місто прихованими камерами, щоб шпигувати за ЗСУ.

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