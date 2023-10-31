В Ізюмі власницю салону краси заарештували за шпигунство

СБУ затримала зрадницю, яка на Харківщині «втемну» випитувала позиції ЗСУ у клієнтів власного салону краси.

Повідомляється, що зловмисниця в Ізюмі збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

РЕКЛАМА

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала «потрібні» відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

РЕКЛАМА

Отриману інформацію вона передавала до фсб через «зв'язкову» з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

РЕКЛАМА

Співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру.

Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зрадниці загрожує до 8 років тюрми.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали агента росіян, який напхав місто прихованими камерами, щоб шпигувати за ЗСУ.

257

Читайте нас у Facebook та Instagram