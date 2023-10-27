Коригував ракетні ударі по Слов’янську та Лиману: СБУ затримала інформатора рф

Служба безпеки продовжує свою контрдиверсійну роботу у прифронтових районах Донеччини, де досить часто затримують ворожих коригувальників та інформаторів.

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Новий затриманий збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах, для чого особисто виїздив на місцевість та намагався виявляти та фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ. Його інформація потрібна була окупантам для планування нових та коригування повторних ударів по регіону із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів та керованих авіабомб.

Але співробітники СБУ встановили місцезнаходження ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Затримання зловмисника

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За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці через свого «зв'язкового» вже у жовтні 2023 року. Координатором виявився бойовик терористичного угруповання «днр», який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань рф. Спілкування із затриманим донеччанином відбувалося у забороненій соцмережі «Однокласники».

Фрагмент листування в "Однокласниках"

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану»). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

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Нагадаємо, що на Сумщині коригувальницями й інформаторками ворога виявилися мати й донька — їх теж було затримано напередодні.

Фото СБУ

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