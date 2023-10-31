Гроші просто впадуть на голову: астрологиня назвала три знаки зодіаку, хто притягне до себе фінанси у листопаді

Водяний Собака, який порадує представників різних астрологічних сузір'їв фінансовими надходженнями, буде прихильним й до інших знаків зодіаку, впевнені астрологи.

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У багатьох людей з'явиться шанс укласти дуже вигідні угоди, ввечері вони отримають приємні новини, вважають фахівці.

Гроші, ідеться про досить серйозні суми, у листопаді можуть приходити до людей несподівано. До того ж, надходячи з тих джерел, від яких вони найменше могли б цього очікувати. Щоправда, і витрачатись вони будуть швидше, ніж будь-коли, тому треба вмикати режим розумної економії.

Про тих, хто зможе отримати значні суми грошей, розповіла астрологиня Людмила Булгакова.

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Овен

Овни можуть розраховувати на фінансову допомогу від тих, хто може — а в деяких випадках і повинен — надати її їм. В одних випадках це будуть гранти на роботу, якої зараз потребує суспільство і ЗМІ, в інших ітиметься про виплати від держави у вигляді матеріальної допомоги, на яку заслуговують представники знака. Головне, не розтринькати отримане, а витратити економно.

Терези

Терези, мабуть, найщасливіший у фінансовому сенсі знак зодіаку: можна сказати, що гроші приноситимуть будь-яке заняття, за яке вони візьмуться в цей час. Головне, витрачати отримане з розумом — на нові проєкти, які принесуть ще більше грошей, що може запустити безперервний фінансовий ланцюжок, який значною мірою сприятиме добробуту представників знака.

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Риби

Риби, які непогано попрацювали останнім часом, і винагороду отримають за заслугами — до того ж вона виражатиметься у валюті, що говорить про особливу успішність представників знака. Зірки наполегливо рекомендують їм не влаштовувати перерву в роботі, а діяти далі, пропонуючи нові проєкти та розвиваючи чергові небанальні ідеї: такий підхід до роботи зробить їх потрібними та добре оплачуваними.



Раніше ми писали, що у листопаді представники кількох сузір'їв почнуть відчувати покращення у фінансовій сфері.

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