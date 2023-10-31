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Світ

Відкриті політичні дискусії у росії стають неможливими, — розвідка

20:15 2 листопада 2023
Прапор росії за колючим дротом

За даними британських спецслужб, кремль продовжує працювати над подальшим обмеженням свободи слова в країні, де прижилося таврування громадян «іноземними агентами». Як повідомляється, в середині жовтня Міністерство освіти і науки росії дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких «негативних політичних, економічних і соціальних подій» в росії під час академічної діяльності. Про це написало Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному зведенні розвідданих про агресивну війну росії проти України.

На думку британців, це є подальшим обмеженням інформаційного простору в країні-окупантці і ускладнює відкрите обговорення політичних питань. У довгостроковій перспективі, кажуть вони, це, ймовірно, посилить тенденцію до формування російської політики у відлунні політично прийнятних, прокремлівських поглядів. Швидше за все, кремль має намір ще більше обмежити негативні погляди на війну в Україні напередодні очікуваного переобрання президента путіна на черговий термін у березні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що путін незабаром оголосить про готовність до переобрання.

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