Країна-окупантка досягла успіху у своїй тактиці таврування критиків, ЗМІ та неурядових організацій як «іноземних агентів», вважають британські аналітики. Російська влада вносить до списку «іноагентів» всіх, хто виступає проти війни в Україні, зокрема гумориста Максима Галкіна, актора Артура Смольянінова і навіть українського журналіста Дмитра Гордона.

«Ці заходи значно обмежують інформаційний простір всередині росії, — заявили у Міністерстві оборони Великобританії. — Це робить все більш складним висловлення точки зору, яка відрізняється від офіційної лінії, в тому числі особливих поглядів на війну».

Ця тактика набуває популярності серед населення, заявили в Лондоні, посилаючись на нещодавно опубліковане опитування російського державного інституту соціології. Згідно з опитуванням, 61% респондентів вважають, що «іноземні агенти» — це «зрадники», які поширюють брехню про росію.

«Влада успішно використовує термін „іноземний агент“ як засіб узгодження громадської думки з державними антизахідними та провійськовими наративами», — підкреслили в британському міністерстві.

Будь-хто, хто потрапляє до списку «іноземних агентів» у росії, стикається з численними проблемами. Організації, ЗМІ та окремі особи, внесені до реєстру, підлягають посиленому нагляду за їхніми фінансами. Класифікація має на меті викликати недовіру до них і ускладнити їхню роботу в росії. Неурядові організації скаржаться, що росіяни відвертаються від них через страх бути звинуваченими у співпраці з «іноземними агентами».

Нагадаємо, не так давно список «іноагентів» поповнив бронзовий призер чемпіонату світу з хокею Нікіта Задоров за те, що відмовився повертатися з Канади на батьківщину через ризик бути мобілізованим на війну в Україні.

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