Залишитися при владі: путін незабаром оголосить про готовність до переобрання

Президент росії володимир путін, який днями підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян, може незабаром оголосити, що знову балотуватиметься на виборах наступного року, повідомляють ЗМІ. Це відкриє шлях до того, щоб 70-річний президент залишився при владі щонайменше до 2030 року.

Диктатор може оголосити про свою участь у виборах 2024 року на відкритті міжнародної виставки-форуму «россія» в листопаді, повідомила російська газета «Комерсант» з посиланням на інсайдерів в адміністрації президента. Виставка працюватиме з 4 листопада до 12 квітня.

Президентські вибори у рф 2024 року мають бути призначені в термін з 8 по 18 грудня 2023 року. Відомо, що кремль почав уже складати список «довірених осіб» до виборчих перегонів. Один з критеріїв — підтримка так званої СВО та дій путіна. Кандидатів у «довірені особи» навчатимуть навичок публічних виступів.

Додамо, що путін вперше отримав посаду президента наприкінці 1999 року від Бориса Єльцина, який на той час обіймав цю посаду. Багато спостерігачів припускають, що путін, який зараз веде агресивну війну проти України, хоче залишитися при владі. Однак офіційного підтвердження того, що він знову балотуватиметься на виборах 2024 року, наразі немає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін наказав шойгу до жовтня зупинити наступ Збройних Сил України.

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