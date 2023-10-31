Ефективність енергетичних ринків зростає тільки тоді, коли ринкова влада монополістів знижується. Це стосується й НАК «Нафтогаз». Про це пише у своїй колонці експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.

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Експерт зазначає, що держава досі не позбулася шкідливої звички підтримувати «Нафтогаз» коштом промислових споживачів та приватних видобувачів. Цей підхід ніяким чином не наблизить ані енергетичну незалежність країни, ані створення сприятливих умов для економічного розвитку.

Над зниженням ринкової влади ще у 80-х роках минулого століття працювало Сполучене Королівство. Британці обмежили ринкову владу найбільшої газової корпорації — British Gas. За 30 років реалізації такої політики частка British Gas скоротилася з 55 до 12,7%, а видобуток газу збільшився на 42%. Водночас стратегічним планом «Нафтогазу», який почав діяти 2021 року та який згорнула війна, було передбачено збільшення частки корпорації на ринку газу. Хоча це прямо суперечить інтересам української енергетики.

При цьому Кацуба радить не поспішати з приватизацією НАК «Нафтогаз». По-перше, зараз країна все ще надто вразлива для таких рухів на ринку енергетики. По-друге, через війну капіталізація компанії знизилась і знайти інвестора з адекватною ринковою пропозицією практично неможливо. Але працювати над зменшенням ринкової частки «Нафтогазу» треба вже зараз, резюмує Кацуба.

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Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».

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