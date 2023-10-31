СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Чичеріній, яка з 2014 року підтримує російську агресію проти України. Вона погрожувала українцям сибірськими концтаборами.

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Служба безпеки зібрала доказову базу на Юлію Чичеріну.

За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному YouTube-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон.

Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

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Потім це відео було «підхоплено» пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій «л/днр».

Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

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Таку агітацію вона супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 332−2 (незаконне перетинання державного кордону України);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор з будівлі місцевої мерії. Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Співачка Чичеріна вже давно внесена до бази «Миротворця» як пособниця бойовиків. СБУ оголосило співачку у розшук.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу, який коригував ракетні удари російських окупантів.

А в Ізюмі заарештували власницю салону краси, яка працювала на росіян.

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