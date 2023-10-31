«Я завжди ставлю собі запитання, чому я не на фронті»: Алан Бадоєв зізнався у своїх страхах

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який зняв документальний проєкт «Довга Доба» з реальними кадрами війни очима простих українців, відверто відповів, чому сам досі не на фронті.

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«Брехати собі я не буду. Я завжди ставлю собі запитання, чому я не на фронті. Чому я не взяв в руки зброю? Страшно? Дуже страшно. А що саме страшно? Багато чого страшно. І тоді я кажу собі „якщо ти не там, роби щось таке, щоб ти собі це пробачив“. А якщо я не буду цього робити, я вже не зможу до себе нормально ставитись. Я можу собі поставити найнекомфортніші питання, бо я з ними працюю», — сказав Алан в інтерв’ю Олексію Суханову.

Режисер також не розуміє, чому після повномасштабного вторгнення усі його російські друзі та люди, з якими він багато працював, не відчувають того болю, який відчули українці, та боягузливо мовчать. За словами Алана, йому на початку війни пропонували переїхати в росію.

«Це були якісь смс типу „приїжджай в Москву, ми тобі все зробимо“. Це мене розтрощило дуже сильно. Яка ціна того всього, що ти робив до своїх 42 років і хто ти? Я довго думав, що я можу зробити для своєї країни, для себе і так з’явилася ідея документального проєкту „Довга Доба“. Я розумів, що всі ці телеграм канали дуже скоро перейдуть в білий шум. Потрібно, щоб ця капсула цього часу була сформована і залишилась в формі дуже зрозумілого оповідання», — поділився Бадоєв.

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Він вважає, що в нинішніх умовах зіркам українського шоу-бізнесу необхідно перезавантажитися і розставити пріоритети, зрозуміти, що є українське, а що є просто наслідками пропаганди.

«Всі все розуміють. Заважають виправдання типу „мені так не комфортно, я хочу дружити з росіянами, в мене так робота побудована“. Але є плюс — багато хто змінюється. Не потрібно дивитись на людей, які нас тягнуть назад, треба дивитись вперед. Бо в цій чистці можна загубитися. Атавізми завжди і так помирають», — зауважив Алан.

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Раніше Алан Бадоєв назвав мерзенними російських артистів, які беруть участь у пропаганді війни проти України.

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Фото: instagram.com/alanbadoev

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