«Це наймерзенніше, що я коли-небудь бачив»: Бадоєв різко висловився про путінських артистів, які закликають до війни в пропагандистському ролику

Український режисер Алан Бадоєв, який розповів про життя його рідних та друзів в тимчасово окупованій Горлівці, різко звернувся до артистів-путіністів. В Інстаграм він опублікував відео, в якому обурився агітаційним роликом «Встанем» із закликом до росіян йти на війну проти України.

«Друзі, хочу звернути вашу увагу на досить огидну штуковину, яка нещодавно з’явилася в мережі. Хочу сказати, що в мене немає ні краплі злості. Я не хочу нікого образити, я просто хочу поставити питання. Ну якщо ж ви такі артисти, якщо ви такі патріоти, що таке патріотизм? Чому б вам не захищати і не направляти своїх людей, своїх слухачів, тих, хто вас любить, тих, хто вам вірить? Яку пісню ти співаєш? „Артисте“, ти співаєш „вставай та йди вмирай“, ти співаєш „вставай та йди вбивай“. Це парадоксальна нісенітниця! Ви підписуєте свої останні роки життя (деякі з вас), а деякі останні роки слави — закликами до смерті та вбивства. Яка там вітчизна у ваших очах! Ви знаєте, що це взагалі таке? Ви хоч розумієте, яку відповідальність ви несете перед своїм слухачем і глядачем? Це найогидніша річ, яку я бачив у своєму житті», — прокоментував Алан Бадоєв.

Також режисер підкреслив, що йому щиро шкода, що він колись працював з багатьма артистами з «убивчого відео».

Нагадаємо, у ролику знялися Олег Газманов, Лариса Доліна, Микола Басков, Надія Бабкіна, яка цинічно виступила в зруйнованому рашистами Маріуполі, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Олександр Маршал, Стас Михайлов та інші.

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