«Незважаючи на все, надихає»: дружина легендарного тенісиста бореться з тяжкою хворобою

14-разовий переможець турнірів серії «Великого шолома» американець Піт Сампрас зізнався, що його дружина актриса Бріджіт Вілсон бореться із серйозним захворюванням. Раніше стало відомо, що легендарний футболіст та тренер «Динамо» хворий на рак.

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«Як багато хто знає, я доволі тиха та закрита людина. Однак минулий рік був надзвичайно складним для моєї сім'ї, і я вирішив поділитися тим, що відбувається. У грудні минулого року моїй дружині Бріджіт діагностували рак яєчників. З того часу вона перенесла важку операцію, пройшла курс хіміотерапії та продовжує отримувати цілеспрямовану підтримуючу терапію.

Важко бачити, як хтось, кого ти любиш, проходить через такі випробування. Однак бачити, як наші хлопці крокують уперед і так сильно підтримують Бріджіт, мене й один одного було дивно. Спостерігати за тим, як Бріджіт продовжує залишатися неймовірною матір'ю та дружиною, незважаючи на все, надихає. Я також дізнався, що дуже важко знайти підтримку, коли щось складно казати. На цьому я закінчую, смиренно просячи про добрі думки та молитви за нашу родину, оскільки Бріджіт продовжує процвітати на своєму шляху до зцілення", — цитує заяву спортсмена Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР).

Зазначимо, що Піт та Бріджіт одружені з 2000 року. У шлюбі пара виховала двох синів — 20-річного Крістіана Чарльза та 18-річного Раяна Ніколаоса. Наразі статки експершої ракетки світу, який завершив ігрову кар'єру в 2003 році, становлять близько 150 мільйонів доларів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий володар Кубка Стенлі Майк Боссі розповів про смертельну недугу.

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