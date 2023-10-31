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Втрата загранпаспорта за кордоном: що українцям потрібно робити в першу чергу

15:29 31 жовтня 2023
Закордонний паспорт України

Масовий виїзд українців за кордон через напад рф привів до того, що за межами держави, зокрема в тій же Німеччині, зараз перебувають мільйони наших співгромадян. І серед них нерідко спостерігаються випадки втрати документів, які були втрачені або через недбалість, або з інших причин.

Що робити тим громадянам України, які загубили або втратили закордонний паспорт, пояснює сайт Кабміну.

«Як і в Україні, так і за кордоном необхідно негайно звернутись до найближчого відділення поліції. Там скласти заяву про втрату паспортного документа», — йдеться в повідомленні.

Після прийому заяви правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

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«Уже із цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта», — зазначають на порталі.

Після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, аби повідомити про втрату документа та оформити новий.

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Термін та вартість виготовлення нового паспорта

Як раніше згадувалося з ЗМІ, оформлення звичайного закордонного паспорта провадиться протягом 20 діб, а його вартість становить 733 гривні. Можна також замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення складає до 7 діб, а вартість — 1085 гривень.

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Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито — 34 гривні.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як оформити паспорт мешканцям деокупованих територій.

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